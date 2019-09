Randers-boss åbner for vintersalg af Lobjanidze

Transfervinduet lukkede i starten af september, og den georgiske kantspiller er stadig at finde i Randers, men nu åbner sportsdirektøren for et salg af Lobjanidze i vinterens transfervindue.

- Det kan godt gå hen og blive aktuelt med et vintersalg, medmindre vi mener, at det er vigtigere for os, at han er her som spiller i foråret, end at vi kan få en transfersum for ham til vinter.

- Det er en del af vores strategi at sælge spillere og tjene penge, og derfor ville vi også godt have solgt ham her i sommer, siger sportsdirektør Søren Pedersen efter søndagens 3-0-sejr ude over Esbjerg.

Lobjanidze har kontraktudløb til sommer, og derfor kan han frit forhandle med andre interesserede klubber til vinter og forlade klubben gratis til sommer, hvis ikke Randers formår at forlænge kontrakten med ham.

- Vi må se, om vi ikke kan få enderne til at hænge sammen i forhold til en kontraktforlængelse.

- Han er enormt vigtig for os, og så må vi se, hvad der sker, siger Søren Pedersen.

Selv er Lobjanidze ikke meget for at snakke om en eventuelt kontraktforlængelse eller en vintertransfer.

- Jeg kan ikke sige noget allerede nu. Vi er kun i september, og jeg har ikke talt med sportsdirektøren om en forlængelse. Vi må se, hvad der sker, siger Lobjanidze.