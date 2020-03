Randers-back om FCM-sejr: Frustrerende at være med til

FCM har nu vundet alle fire kampe i år i 3F Superligaen, og mens Thomsen letter på hatten for FCM's skarphed, er han frustreret over søndagens nederlag.

- De formår at hive de her sejre hjem, og det er en sindssyg kvalitet, for vi kunne sagtens have vundet. De er gode, men de har også heldet, og det er frustrerende at være med til, siger Thomsen.

- Vi skulle have scoret på vores chancer og ikke foræret et mål væk, og det var svært at komme tilbage mod et hold, som har lukket 13 mål ind i sæsonen.

- De viste ikke i denne kamp, at det er Danmarks bedste hold. Det har de vist i mange andre kampe, men ikke i denne, siger Randers-spilleren.

Thomsen bakkes op af Randers-træner Thomas Thomasberg, som efter nederlaget kan se sit hold ligge nummer syv med tre point til sjettepladsen og en kamp i hånden.

- Et klassisk tophold spiller bedre, end FCM gjorde i første halvleg, men det er da rigtigt, at det er klasse, at de kan gå til pause foran 2-0 efter en ret dårlig halvleg for deres standard.

- Det var mere held end forstand, at de vandt, og det var frustrerende at tabe efter sådan en præstation.

- Vi leverede en god indsats, men jeg vil hellere spille dårligt og vinde end at spille godt og tabe, siger Thomasberg, som stadig tror på en plads i mesterskabsspillet.

- AaB har en bedre målscore end os, så vi skal hente fire point på dem. Det er ikke umuligt, og denne præstation giver tro på tingene, siger Randers-træneren.

FCM-træner Brian Priske erkender, at heldet var på holdets side i første halvleg, og han har svært ved at forklare, hvorfor FCM nu er oppe på 18 kampe i træk uden nederlag til Randers.

- Vi havde marginalerne på vores side. Vi var ikke gode i første halvleg, men var foran med 2-0 i pausen, og det viser lidt om os og vores kvalitet.

- Randers ligger åbenbart godt til os. Det er ikke, fordi vi altid er i kontrol mod dem, men vi har heldet og dygtigheden, når vi møder dem, siger Priske.

FCM har med sejren 12 point ned til FC København på andenpladsen.