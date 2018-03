Randers ansætter tidligere anfører som sportsdirektør

Frem til sommer ansættes han som assistenttræner for klubben, der i øjeblikket kæmper for at undgå nedrykning fra Alka Superligaen.

Det skriver Randers FC på sin hjemmeside.

- Det er helt sikkert et spændende skridt for mig, men lige nu er mit primære fokus, at vi skal redde os.

- Det skal der arbejdes hårdt for hver eneste dag. Og de erfaringer, jeg får i de kommende måneder, er da helt sikkert også noget, jeg kan bruge positivt efterfølgende i mit nye job, siger Søren Pedersen.

Randers har været på jagt efter en afløser til Michael Gravgaard, der i slutningen af januar sagde sit job op.

Ifølge bestyrelsesformand Per Hastrup har klubben haft fokus på ikke at træffe en forhastet beslutning.

- Søren Pedersen har rigtig mange gode kvaliteter, kender spillet og er garant for benhårdt arbejde. Vi er glade for, at Søren har sagt ja til jobbet og aktivt vil være med til at tegne Randers FC's fremtid, siger Hastrup.

39-årige Søren Pedersen spillede som aktiv 222 kampe for Randers. Hastrup tror på, at den tidligere anfører også kan gøre en forskel som sportsdirektør.

- Der findes ikke en decideret sportsdirektøruddannelse i Danmark, men stillingerne besættes traditionelt af personer med grundlæggende og dyb indsigt i det danske elitefodboldsystem og -marked, gerne af personer med lokal forankring og oftest af personer med træner- eller spillererfaring fra de højeste niveauer. Søren Pedersen passer rigtig godt i det mønster.

Randers ligger nummer 13 ud af 14 hold i Superligaen. I sidste runde af grundspillet skal kronjyderne søndag møde OB på hjemmebane.

Derefter venter et nedrykningsslutspil, hvor klubben i første omgang skal kæmpe for overlevelse i et gruppespil.