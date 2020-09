Randers-angriber følte sig sikker på sejren efter sent mål

Hjemmeholdet havde nemlig spillet det meste af kampen i overtal, fordi AGF's Sebastian Hausner med en nødbremse efter bare et minuts spil fik rødt kort og blev sendt meget tidligt i bad.

Til allersidst lignede det da også, at kronjyderne ville nappe alle tre point, da sierraleonske Al-Hadji Kamara steg til vejrs og headede hjemmeholdet i front med bare få minutter tilbage af opgøret.

Sådan gik det dog ikke, da AGF's ti mand ville have det sidste ord med fra kampen og fik udlignet ved anfører Patrick Mortensen kort efter.

En udligning, som Emil Riis slet ikke havde forestillet sig.

- Jeg tror, at vi allesammen havde en lille stemme i baghovedet, der sagde, at nu havde vi vundet, for det burde ikke kunne lade sig gøre, at AGF kom op og fik scoret, lyder det fra Randers-angriberen.

- Desværre gik vi lidt ned i kadence, og de fik en enkelt chance, som de scorede på, siger en nedslået Emil Riis.

Riis' angrebskollega i den modsatte lejr var dog ovenud tilfreds med reaktionen på Randers' meget sene føringsmål, der faldt efter 87 minutter.

Patrick Mortensen kalder det fantastisk efter en hård AGF-uge med tre kampe og exit i Europa League til slovenske NS Mura.

- At vi havde overskud til at gå op og prøve at skabe den ene chance, der kan give et mål og en uafgjort, er fantastisk.

- For det var en hård nød at få i hovedet med deres mål, når vi havde forsvaret os så godt mod deres utallige hjørnespark hele kampen og så fik et mål imod os til sidst, siger søndagens AGF-målscorer.

Mortensens træner, David Nielsen, var ligeledes tilfreds med det ene point, Han tilskriver det hurtige modsvar moralen blandt spillerne.

- Det sagde meget om moralen på holdet, at i stedet for at lægge sig ned, da de fleste nok havde meget ondt over det hele og i sjælen oven på det mål, får vi scoret, og det er fantastisk, siger træneren efter kampen.