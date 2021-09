Randers-anfører vil videre fra europæisk gruppespil

Det er dog ikke modstandere, som får Randers' anfører, Erik Marxen, til at ryste i bukserne.

- Vi har ikke forventningsafstemt på holdet endnu, men mine egne forventninger er, at vi har gode muligheder for at spille os videre. Det må jeg sige.

- Jeg kender ikke nogen af holdene så godt, så det kan være, at jeg bliver klogere.

- Men som jeg lige står her og tænker, så sælger jeg den ikke for tre-fire point. Som jeg ser det, skal vi blive nummer et eller to i gruppen, siger Marxen.

Med et europæisk gruppespil følger også tæt kampprogram i efteråret. Randers-kaptajnen er dog ikke bekymret på holdets vegne.

- Jeg er ikke så super nervøs for det. Nu tabte vi godt nok i Silkeborg efter en hård europæisk kamp mod Galatasaray.

- Men jeg tror, at vi rimelig hurtigt lærer, hvad der skal til.

- Det er naturligvis noget, man skal lære det med at spille mange fodboldkampe med kort tids mellemrum. Også det at acceptere at ens ben ikke altid er på toppen dagen før en kamp, siger Erik Marxen.

Han mener, at Randers med holdets nye forstærkninger nok skal klare sig.

- Med de nye ansigter, der er kommet til, synes jeg, at vi alt i alt er fint rustet.

Det er Randers-træner Thomas Thomasberg enig i. Han mener, at truppens bredde er blevet løftet.

- Bredden er blevet bedre, men det er ikke sådan, at jeg tænker, at toppen af truppen er blevet meget stærkere.

- I foråret havde vi svært ved at fylde bænken ud, så vi skulle fylde den op med U19-spillere.

- Det skal vi ikke nu. Det giver os bedre muligheder for at skifte rundt, siger den 46-årige cheftræner.

Han fremhæver vigtigheden af trupbredden før de kommende uger, hvor et svært kampprogram venter.

Foruden de europæiske kampe venter FC Nordsjælland, FC Midtjylland og Brøndby i de næste runder af Superligaen.

- Vi vil gøre, hvad vi kan for at klare os godt i begge turneringer. Vi vil gøre alt for at vinde, og vi har forsøgt at gøre vores trup bredere af samme grund.

- Vi har fået en fantastisk start i ligaen, og den skal vi selvfølgelig drage fordel af, siger Thomasberg, der er klar i mælet om efterårets ambitioner.

- Vi vil selvfølgelig prøve på at komme i top-6, og vi vil se, om vi kan komme videre fra Conference League-gruppespillet.