Randers-anfører tror på top-6: Positionen er favorabel

Det får anfører Erik Marxen til at drømme om en plads i top-6, og han mener, at det vil være en skuffelse for holdet, hvis mesterskabsslutspillet glipper.

Randers FC vandt søndag 2-1 i Horsens, og holdet er dermed lige med nummer seks, AaB, i 3F Superligaen, efter at begge hold har spillet 22 kampe.

- Vi drømmer om top-6 og går benhårdt efter det nu. Derfor vil det også være en skuffelse, hvis det ikke lykkes for os.

- Med en kamp i hånden er vi i en favorabel position, og på trods af et svært program så tror jeg på, at vi kan hente fire point. Måske fem endda, siger anføreren.

Marxens træner, Thomas Thomasberg, stemmer i og siger, at holdet kigger opad nu, men han varsler også, at kronjyderne skal kigge sig over skulderen, hvis top-6 misser.

- Vi går efter top-6, og det vil vi gøre indtil sidste spillerunde, og hvis vi ikke klarer det, så skal vi selv kunne klare os ud af det.

- Der er et godt hul ned til de pladser, som udløser en playoffkamp om nedrykning, og derfor er det også kun noget vi skeler til engang imellem, fastslår Thomasberg.

En af udfordringerne, der venter for Randers-holdet, er et mere presset kampprogram end nogle af konkurrenterne i topstriden, da kronjyderne både har en pokalkvartfinale på torsdag mod Sønderjyske samt en udsat kamp en uge senere mod AGF.

Thomasberg synes dog, at truppens bredde er god, og derfor kan man også forvente en form for rotation mellem kampene.

- Vi har en god bredde i truppen lige nu, og selv om det i kampen mod Horsens ikke var på grund af træthed, at der blev lavet tre ændringer i startopstillingen i forhold til sidste gang, så er det noget vi vil kigge på, siger træneren.

Marxen er enig med sin træner, og han siger, at det er nyt for holdet, at de har en bred trup, som ser så stærk ud.

- Modsat tidligere har vi en bred trup, og folk ser ud til at være i god form, og så er vi stærke.

- Derudover har vi gode spillere, som endnu ikke har fået så meget spilletid, og som er klar til at komme ind, når der er brug for det, afslutter anføreren.