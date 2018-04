Randers-anfører stopper karrieren efter sæsonen

- Randers FC og Randers som by er kommet til at betyde rigtigt meget for mig. Det er her, jeg for alvor har slået mit navn fast som superligaspiller.

- Det er også her, at jeg har stiftet familie. Så det bliver noget af en omvæltning at skulle i gang med noget andet, siger Mads Agesen.

Den 35-årige forsvarsspiller, der har spillet 124 kampe for Randers, kom til klubben i sommeren 2013 efter tre år i AC Horsens. Tidligere har han blandt andet optrådt for FC Fredericia og Aarhus Fremad.

Når sæsonen er forbi, skal han i stedet sælge forsikringer. Men først har han og Randers en vigtig opgave i ligaen.

- Lige nu er der dog fuld fokus på den mission, vi er på i forhold til at sikre overlevelse i ligaen. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan både på og uden for banen, for at det skal lykkes.

- Randers skal have et hold i den bedste danske fodboldrække, og det er det, vi skal bevise i den kommende tid. Det skal lykkes, siger han.

Randers ligger nummer tre i den ene af de to nedrykningspuljer i Superligaen. Der er langt op til OB og Sønderjyske på den rigtige side af stregen.