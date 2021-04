Randers-anfører påtager sig favoritrolle efter pokalsejr

Derfor var der selvsagt også tilfredshed at spore i Randers-lejren, hvor holdets anfører, Erik Marxen, var glad for den præstation, som han og holdkammeraterne leverede.

Randers spillede sig torsdag tæt på holdets første pokalfinale siden 2013, da holdet på udebane slog AGF med 2-0 i den første af to semifinaler.

- Vi leverede en flot præstation, og selv om vi var lidt på hælene i starten, kom vi bedre med, mens vi i anden halvleg var totalt dominerende.

- Det må vi være voldsomt tilfredse med, og det var en flot præstation, siger Marxen.

Inden kampen vurderede Erik Marxen, at de to holds finalechancer var meget lige, men efter 2-0-sejren tør han dog godt give Randers favoritværdigheden.

- Nu må vi tage favoritrollen på os, og vi er klare favoritter til at gå i finalen med en 2-0-føring. Det vil jeg ikke lægge skjul på.

- Til gengæld er der også set større føringer, som er blevet smidt, og vi er nødt til ikke at tage glæden på forskud.

Randers' cheftræner, Thomas Thomasberg, var enig i sin anførers vurdering af holdets indsats, og han synes godt om det udtryk, holdet gik ind til kampen med.

- Jeg synes, at vi så godt ud.

- Vi havde et godt aggressivt presspil, vores duelspil var på et højt niveau, og vi fik produceret nogle chancer, hvilket manglede i forhold til vores seneste kamp mod FCK.

- Det var en toppræstation - især i anden halvleg, siger Thomasberg.

Han erkender, at randrusianerne med en 2-0-sejr i bagagen ligger lunt i svinget inden returopgøret, men påpeger i samme ombæring, at holdet ikke må tage noget for givet.

- Vores chancer er blevet selvfølgelig blevet bedre, men det er vigtigt, at vi ikke spekulerer for meget på, at vi er foran 2-0 inden næste kamp.

- Vi skal angribe returkampen, ligesom vi angreb denne kamp.

- Det er også vigtigt, at vi ikke kommer til at stå og prøve forsvare den hjem, slutter Thomasberg.

Returkampen mellem AGF og Randers spilles den 15. april på Cepheus Park i Randers. Enten FC Midtjylland eller Sønderjyske venter i finalen.

ritzau/