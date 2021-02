Randers-anfører kalder sent nederlag utilgiveligt

Det så længe ud til, at Randers skulle lande et point, da holdet mandag aften fik besøg af de forsvarende mestre fra FC Midtjylland i Superligaen.

Randers' anfører, Erik Marxen, var også godt og grundigt skuffet efter kampen, hvor han mente, at kynismen manglede til sidst.

- Det var utilgiveligt, at vi lukkede en scoring ind i det 93. minut. Sådan noget skal vi holde os for gode til. Der er stor frustration i omklædningsrummet, siger Marxen.

- Vi skal have mere kynisme til sidst. Der er nok nogen, som lige skal hive dem ned og trække et gult kort, når Midtjylland ender i sådan en omstilling.

Selv om Erik Marxen kalder nederlaget for en kold spand vand i hovedet, rykker det ikke ved ambitionerne for sæsonen.

- Målsætning er, at vi skal komme ind i top-6. Det er i hvert fald min målsætning.

- Nu er jeg tidligere blevet citeret for at sige, at vi var med i guldkampen, hvis vi vandt i dag (mandag, red.). Men så længe vi har problemer med at få skovlen under de allerbedste, så bliver det svært at få medaljer.

Randers-træner Thomas Thomasberg var ligeledes svært skuffet efter kampen, og måden, det skete på, klædte ikke holdet, mener han.

- Man står med en forfærdelig følelse efter sådan en kamp, og der skulle have stået et point til Randers.

- Mange af vores fejl var lidt nogle børnefejl. Dem har vi ellers været gode til at undgå i sæsonen, så det synes jeg, er en skam, siger Thomasberg.

I FC Midtjylland-lejren var der til gengæld større glæde at spore hos holdets cheftræner, Brian Priske, der var godt tilfreds med holdets udtryk gennem kampen.

- Set over 90 minutter var sejren fortjent, men når man scorer i overtiden, er der selvfølgelig også nogle tilfældigheder med i det.

- I dag havde vi de fornødne kvaliteter til at vinde kampen, hvor især Pione Sisto og Gustav Isaksen spillede en flot kamp.

Priske er heller ikke bleg for at påtage sige favoritværdigheden i den yderst tætte guldkamp, der udspiller sig i toppen af ligaen.

- Det bliver en lang og hård kamp, men vi tager gerne favoritværdigheden på os. Det er vi ikke blege for at erkende.