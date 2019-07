Randers HK går tiggergang for at undgå konkursfare

Derfor har klubben sendt en mail ud til sponsorer og samarbejdspartnere i håb om støtte til at finde mellem halvanden og to millioner kroner, hvilket vil sikre penge nok til lønninger og regninger det næste år.

Der er brug for flere penge i kassen hos Randers HK, hvis håndboldklubben skal være sikker på at kunne betale sine udgifter i den kommende sæson.

Det skriver Randers Amtsavis, der har fået bekræftet beløbene af bestyrelsesformand Peter Møller Lassen.

Han forventer, at klubben til efteråret vil præsentere et dårligt årsregnskab, og økonomien skal forbedres, hvis ikke klubben skal komme i konkursfare.

- Vi er rimelig rolige i forhold til de næste tre-fire måneder, hvor vi har penge til at betale løn. Men vi har ikke likviditet til hele sæsonen, og det er også derfor, at vi allerede nu går ud og siger, at vi skal have tilført driftskapital.

- Vi har brug for at få ro på i forhold til vores likviditet, så vi ikke skal gå rundt med en pistol for panden, men i stedet kan begynde at arbejde på den plan, som vi har lagt for de næste to år, siger Peter Møller Lassen til Randers Amtsavis.

I sidste sæson kæmpede Randers HK for at undgå nedrykning, og den mission lykkedes, da holdet blev nummer to af de fem hold i nedrykningsspillet.

Randers tager hul på den nye sæson 30. august med en udekamp mod Silkeborg-Voel.