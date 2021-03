Randers HK-cheftræner stopper før tid grundet nyt job

Niels Agesen, der har stået i spidsen for den kronjyske håndboldklub i de seneste fire sæsoner, har nemlig sagt ja til et nyt job.

Det skriver Randers HK i en pressemeddelelse.

- Jeg har altid været motiveret for at gå på arbejde i Randers HK, hvor resultaterne ikke udelukkende er det vigtigste - så havde jeg aldrig forlænget med klubben i sin tid, siger Niels Agesen i pressemeddelelsen.

- Jeg nyder at se, hvordan spillerne udvikler sig, og hvordan vi som hold indfrier de mål, vi sammen har sat os. Jeg håber, jeg kommer så godt herfra, at min dør til Randers HK ikke er lukket helt i. Nu har vi først og fremmest et vigtigt stykke arbejde i at slutte sæsonen af på bedst mulig vis.

Det fremgår ikke, hvad det er for et job, Niels Agesen har sagt ja til, men at han i det kan få nye muligheder for at videreudvikle sine trænerkompetencer.

Randers HK oplyser, at der, da Agesens kontrakt blev forlænget til 2025, blev indgået en aftale om, at klubben ikke ville stå i vejen for hans trænerambitioner.

- Grundet fortidens økonomiske udfordringer har det været nødvendigt at skære mange omkostninger ind til benet, hvilket også er gået væsentligt ud over spillerbudgettet, siger Randers-formand Henrik Schaar.

- Det har helt naturligt haft den konsekvens, at Niels Agesen ikke har haft de sportslige muligheder, han i sin tid var stillet i sigte.

- Det har han dog altid været indforstået med og gået til opgaven med stor professionalisme og motivation, og vi har ikke en finger at sætte på Niels' arbejde i Randers HK.

Klubben sluttede som nummer 11 i grundspillet i Bambusa Kvindeligaen og er derfor et af fem hold, der den kommende tid skal spille om at undgå nedrykning til 1. division.

Det blev til et nederlag til Skanderborg i Randers' første kamp i nedrykningsslutspillet.