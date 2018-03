Randers HK-chef: Slutspil betyder noget for selvforståelse

Det var en glad Niels Agesen, der evaluerede sit Randers HK-holds indsats i torsdagens 28-26-sejr hjemme over København Håndbolds tophold i HTH Go Ligaen.

- Det med at indfri de mål, man har, det betyder selvfølgelig noget for selvforståelsen og for det, vi gerne vil.

- Vi har startet Randers HK forfra, og vi var godt klar over, at det kunne blive svært.

- Nu er det bare om at være rigtig glad for, at det lykkedes, og fra nu af kan vi bare overraske, siger Niels Agesen, der kom til Randers HK før denne sæson.

Randers HK måtte stille op uden topscorer Maria Fisker, der er blevet opereret i foden og er ude i resten af sæsonen.

Hjemmeholdet rykkede to gange fra København Håndbold, først i slutningen af første halvleg, og siden da Randers scorede fire gange på stribe og kom foran 24-21 i anden halvleg.

Niels Agesen uddeler blandt andet roser til den unge målmand Stine Broløs, men hele holdet som kollektiv gjorde det godt, understreger han.

- Langt hen ad vejen i sæsonen har vi skullet lukrere på vores forsvarsspil, og her i foråret har vi skullet gøre brug af syv-mod-seks-spillet for at lave mål.

- Det gjorde vi slet ikke brug af mod København, og alligevel lavede vi 28 mål.

- Bortset fra da København Håndbold kom op til os første gang, holdt vi fast i vores ting. Spillerne lod bolden gøre arbejdet og fik skabt et flow, og ud fra det var spillerne gode til at træffe individuelle beslutninger, siger træneren.

Niels Agesen var sidste år cheftræner for Nykøbing Falster, da klubben vandt DM-guld.

Den triumf kommer han næppe til at gentage med Randers HK, men det er heller ikke målsætningen for slutspillet.

- Det handler om at få en god oplevelse. At få givet nogle erfaringer til de unge spillere, som de kan tage med videre. Og de spillere, der skal videre, kan tage det med.

- Jeg ser sådan på det, at vi kun kan overraske. Det er sådan en god dansk ting at være underdog. Det er vi gode til, det kan jeg godt lide, siger Randers-træneren.