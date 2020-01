Randers HK binder cheftræner på uvant lang kontrakt

Efter at have afværget en konkurs kort før jul er håndboldklubben Randers HK i gang med at fremtidssikre klubben.

Der er tale om en i håndboldsammenhæng uvant lang kontrakt, da den løber helt frem til 2025. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Den tidligere NFH-mestertræner skal være med til at indfri en langsigtet målsætning om at hente medaljer til den kronjyske klub.

- Det er det lange seje træk, vi er i gang med for at få genskabt Randers HK, så vi forhåbentlig igen om nogle år kan være med til at spille om medaljer.

- For at få denne drøm til at lykkes er det meget vigtigt, at vi har en cheftræner, der er i stand til at udvikle og optimere vores spillerpotentiale. I den forbindelse er Niels Agesen det helt rigtige valg.

- Det vil tage tid at genskabe et tophold og vi skal være realistiske om vores resultatmæssige målsætninger de næste sæsoner, lyder det fra Randers HK.

Niels Agesen ved, at der bliver brug for tålmodighed.

- Det har været et par hårde sæsoner på flere områder, men jeg håber og tror, at vi kan kigge fremad og holde planen for det lange seje træk, siger cheftræneren.

Han blev ansat i Randers i 2017.

Randers HK ligger på ottendepladsen efter 15 ud af grundspillets 26 spillerunder i HTH Ligaen. Onsdag aften skal holdet spille på udebane mod Odense Håndbold.