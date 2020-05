Randers FC tilbagekalder spillere efter Mette F-udmelding

Endnu en superligaklub tilbagekalder sine spillere, så de kan påbegynde træningen frem mod en mulig Superliga-genstart sidst på måneden.

Spillerne fra Randers FC mødes igen fredag formiddag på træningsbanerne, skriver klubben på sin hjemmeside.

Træningen vil foregå i mindre grupper, og spillerne vil følge Divisionsforeningen og myndighedernes retningslinjer i forhold til sikkerheden.

- Det er med stor glæde, at vi nu kan genoptage fællestræningen i Randers FC, selv om det bliver under nogle andre forhold, end vi er vant til, siger sportslig og kommerciel direktør Søren Pedersen.

- Vi er helt trygge ved, at det er forsvarligt at komme i gang igen, når vi anvender Divisionsforeningens protokoller. Først og fremmest er sundheden og sikkerheden vigtig, men det er også afgørende, at vi kommer i gang igen. Og helst ikke senere end den 29. maj, siger han.

Spillerne fra Randers har ikke været samlet siden 23. marts, hvor de blev hjemsendt på lønkompensation med hjælp fra regeringens hjælpepakke.

Med kronjyderne tilbage på træningsbanen har alle superligaklubber på nær AC Horsens sine spillere i sving igen, efter at coronapandemien tvang flere af klubberne til at sende spillerne midlertidigt hjem.

Onsdag aften kom der godt nyt til superligaklubberne og dem, der gerne vil se dansk fodbold i fjernsynet igen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde nemlig, at hun gerne vil have Superligaen i gang igen.

- Det er et eksempel på en aktivitet, der er lidt mindre, men som har en stor og vigtig betydning for rigtig mange af os, lød det.

Superligaen har været sat på pause siden begyndelsen af marts, men Divisionsforeningen, der driver ligaen, er klar til at starte op igen.

Håbet er at kunne spille kampe igen i slutningen af maj, og Divisionsforeningen har i den forbindelse udarbejdet en protokol, for hvordan det kan gøres på en forsvarlig måde.

Der ventes en melding senere torsdag om, hvorvidt Superligaen er en del af den næste genåbningsfase.