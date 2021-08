Randers FC opruster med nigerianer før travlt efterår

Med mindst otte kampe i Europa, pokalfodbold samt programmet i Superligaen står Randers FC over for et sjældent travlt halvår.

Han skifter fra den ungarske klub Ujpest og har fået kontrakt hos Randers frem til sommeren 2024, oplyser klubben på sin hjemmeside.

Søren Pedersen, der er sportslig og kommerciel direktør i Randers, var i Ungarn tidligere på måneden for at se Vincent Onovo i kamp, og han har store forventninger til den nye spiller.

- Her fik jeg bekræftet, hvad vi havde set på video. At vi får en spiller med et enormt løbepensum og en god fysik, og som er fremragende i presspillet og er en god og sikker boldspiller, siger Søren Pedersen til klubbens hjemmeside.

Vincent Onovo tog fra hjemlandet Nigeria som 19-årig i 2015, da han skrev kontrakt med finske Inter Turku, og senere røg han til HJK Helsinki.

I februar 2018 gik turen til Ujpest i Ungarn, og nu venter et dansk eventyr i Randers.

- Jeg har fået et rigtig godt indtryk af Randers FC, som har virket oprigtigt interesseret og med en god plan for mig på holdet.

- Det er et hold, som fungerer rigtigt godt, og jeg glæder mig til at bidrage til en forhåbentlig fantastisk sæson for klubben, siger Vincent Onovo.

Han er ikke er spilleberettiget til de to opgør mod Galatasaray i playoffrunden i Europa League - det første opgør spilles torsdag.

Men han gerne må spille for Randers FC i et kommende gruppespil. Hvis Randers taber samlet til tyrkerne, venter et gruppespil i Conference League.

- Det er nogle spændende kampe, som jeg ville elske at være en del af.

- Jeg håber dog, at mine nye holdkammerater kan skabe overraskelsen, og så glæder jeg mig virkelig meget til at få debut og komme i gang med at kæmpe for klubben og fansene.

Vincent Onovo får nummer 30 og kan få debut for Randers i søndagens superligakamp hjemme mod AaB.