Randers FC har underskud og søger køber

Randers FC har torsdag præsenteret et underskud på 4,1 millioner kroner for sidste sæson.

I forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet oplyser bestyrelsesformand Svend Lynge Jørgensen, at superligaklubben er til salg.

- Vi er parate til at sælge Randers FC helt eller delvist og er i gang med at finde en køber, siger formanden til klubbens hjemmeside.

Han forklarer, at klubben skal have tilført flere penge, da ledelsen ønsker at spille med i den bedste halvdel af Superligaen.

Hvis ikke det lykkes at finde en investor, så vurderer Svend Lynge Jørgensen, at kronjyderne må tage til takke med at konkurrere længere nede i tabellen eller i 1. division.

- Vi har tidligere luftet tanker om tilførsel af flere økonomiske midler og har nu besluttet proaktivt at søge efter nogen, der har de rigtige intentioner og de økonomiske muskler, der skal til for at sikre, at vi kan konkurrere i den bedste halvdel af Superligaen, siger han.

Den kronjyske fodboldklub endte i sidste sæson på ottendepladsen i Superligaen og havde en omsætning på 60,2 millioner kroner.

Egenkapitalen lyder på 27 millioner kroner efter det seneste underskud på godt fire millioner kroner.

Svend Lynge Jørgensen fortæller dog, at Randers havde mulighed for helt at undgå et regnskab med minus på bundlinjen.

- Vi kunne have fremvist mindst et nulresultat, hvis vi havde accepteret et efter vores mening for lavt bud på en af vores bedste spillere, men det gjorde vi ikke, da vi vurderede, at det ville koste for meget på resultaterne på banen, siger formanden.