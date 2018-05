Randers FC har snart fremtidig cheftræner på plads

Ifølge den sportslige direktør, Søren Pedersen, så regner man med at kunne fortælle, hvem det bliver i løbet af denne uge.

- Vi kommer til at præsentere, hvem den nye cheftræner er inden for en uges tid. Vi ved endnu ikke, hvem det bliver, men det bliver en dansk træner, siger Søren Pedersen.

Ifølge Søren Pedersen er den nuværende cheftræner Rasmus Bertelsen med i puljen, når den nye træner skal findes.

- Rasmus Bertelsen har gjort det fantastisk. Han har bevist, at han er dygtig nok til at være superligatræner, og det kan sagtens ske, at det bliver sådan, at det er ham, der er cheftræner for Randers i næste sæson.

Randers-cheftræner Rasmus Bertelsen er klar til at påtage sig den rolle, han bliver givet.

- Hvis det ikke bliver mig, der skal være cheftræner for klubben i næste sæson, så bakker jeg 100 procent op om beslutningen.

- Det ved klubben godt, for jeg har hele vejen igennem sagt, at hvis det giver mere mening, at jeg sidder på en anden stol i klubben, så gør jeg det med glæde.

- Det er en mulighed, at jeg fortsætter som cheftræner, men nu skal vi først nyde, at vi har sikret os overlevelse, og så må vi finde ud af, hvad min rolle bliver fremover på et senere tidspunkt, siger Rasmus Bertelsen.

Bertelsen kalder desuden sæsonen for en mareridtssæson, og det kan sportsdirektør Søren Pedersen nikke genkendende til.

- Jeg er glad og lettet over, at missionen om overlevelse er lykkedes. Det har vi kæmpet for hele foråret. Nu kan vi endelig juble, og vi har nået vores mål om at overleve. Det er hamrende godt arbejde.

- Vi skal bygge videre på det, som vi har præsteret her i foråret. Vi skal have sammentømret en trup, som arbejder stenhårdt og finde spillere, der kan afgøre kampe, siger Søren Pedersen.

Han fortæller desuden, at han håber at kunne holde profilen Bashkim Kadrii i klubben.

Randers FC indledte sæsonen med islandske Olafur Kristjansson som cheftræner. Sidenhen kom hollænderen Ricardo Moniz til, inden Rasmus Bertelsen fik ansvaret i januar.