Randers FC forlænger med anfører

- Jeg har kæmpet for at komme i en position, hvor jeg kunne skrive under på en god og lang aftale med klubben. Randers FC er et sted, hvor jeg føler mig fantastisk godt til rette og har en kæmpe lyst til at fortsætte det arbejde, vi er i gang med, siger anføreren i en pressemeddelelse.

- Så der er noget fremtid, økonomi og en form for velvære i at vide, at jeg fortsætter et sted, som jeg godt kan lide at være. Det er fantastisk.

29-årige Marxen kom til Randers i sommeren 2015 og har siden spillet 139 kampe i den bedste danske række for klubben.

- Erik er en spiller som betyder rigtig meget både på og udenfor banen. Han er en kulturbærer, som har de rigtige værdier og de Randers FC-dyder, som vi værdsætter højt her i klubben, siger sportslig og kommerciel direktør Søren Pedersen.

- Derudover har han udviklet sig rigtig meget både som spiller og som leder, efter at han er blevet anfører og er kommet ind centralt i banen. Han fylder rigtig meget i klubben, og det er fedt at have underskrevet med ham. Han klæder klubben, og klubben klæder ham.