Rampelys får Middelfarts magiker op på tæerne

Forventninger og håb, der langt overgår dem, der er til eksempelvis andre pålidelige landsholdskæmper som Kasper Schmeichel og anfører Simon Kjær.

Det pres har 29-årige Eriksen levet med i et årti, selv om han må erkende, at han i begyndelsen af sin landsholdsperiode havde svært ved at leve op til hypen.

Dengang var han egentlig helst fri for at skulle koncentrere sig om andet end at spille fodbold, mens han i dag har adopteret pladsen i rampelyset og bruger den til at sætte sig selv op.

Derfor er fynboen klar til endnu en sommer, hvor fansene i Parken og foran tv-skærme i hele Europa forventer at se Eriksen lyse op som ledestjernen på det danske EM-hold.

- De seneste par år har jeg følt, at forventningerne til mig var store fra alle kanter. Under Åge Hareide var det tit mig, som afgjorde kampene, og det gjorde også, at der var endnu mere fokus på mig.

- Jeg skal ikke gøre noget ekstra for at kunne håndtere pres, fokus og forventninger, og jeg får heller ikke lyst til at gemme mig.

- I stedet får det mig til at komme mere op på tæerne og føle mig mere på, siger Christian Eriksen.

Mål og oplæg i de vigtigste EM- og VM-kvalifikationskampe de seneste år samt i VM-gruppekampene i Rusland i 2018 er med til at konsolidere ham i rollen som landsholdets største stjerne.

- For ti år siden havde jeg svaret, at jeg ikke havde brug for, at nogens øjne hvilede på mig. Men jeg er vokset i løbet af min karriere, og det samme er folks forventninger til mig. Det giver kun et ekstra kick, at forventningerne er store, og at øjnene er rettet mod mig.

- På en eller anden måde har jeg jo arbejdet for, at det er mig, de kigger på, så jeg ser egentlig presset som noget positivt nu, siger Eriksen.

På sin vis er udviklingen logisk.

Den dengang generte fynbo var kun lige fyldt 18 år, da han spillede sin første landskamp i 2010. I dag er han den aktive herrespiller med flest danske landskampe, hele 107 af slagsen. Han har boet i Amsterdam, London og Milano, og han er far til to.

Samtidig er han modnet af modgang, særligt de seneste to år.

I efteråret 2019 blev han bænket i Tottenham som følge af en manglende kontraktforlængelse. I januar 2020 skiftede han til Inter, men fik ikke fodfæste i klubben eller byen, inden coronapandemien ramte Norditalien, så han måtte isoleres på et hotelværelse.

Da sæsonen sidste sommer blev genoptaget på tomme stadioner, var han ikke en del af nu forhenværende Inter-træner Antonio Contes plan A.

Derfor tilbragte danskeren mere tid på bænken end banen, før et sent sejrsmål mod lokalrivalen AC Milan i slutningen af januar ændrede sæsonen for ham. Uden det mål var Eriksen måske kommet ind i EM-truppen i en sløjere forfatning.

- Der er godt nok stor forskel på, hvordan både jeg og verden ser tingene nu i forhold til for seks måneder siden.

- Dengang sad jeg på bænken, og jeg spillede meget mindre end tidligere i min karriere. Det var en stor kontrast for mig, og jeg har prøvet at lære af den, uden at jeg dog har lavet om på mig selv, siger han.

Under interviewet sidder han i en guldfarvet veloursofa. Måske er det et tegn, måske er det bare tvivlsom smag. Men et frisk italiensk mesterskab i erindringen giver ham i hvert fald mod på mere.

- Det giver uden tvivl en sult efter at vinde endnu mere. "Winners wants more", er det ikke det, man siger?

- Det betyder rigtig meget at komme ind til EM med et mesterskab. Det giver selvtillid, og det giver en ekstra tro på, at alting kan lade sig gøre. Den tro har man brug for op til en slutrunde, siger han.

Derfor tør han tro på en stor dansk fodboldsommer. Og han opfordrer de danske fans til at gøre det samme.

- Det er fedt, hvis folk har lidt ekstra fokus på os og tænker, at vi kan nå langt. Modstanderne skal blive bekymrede for at møde os, siger Eriksen.