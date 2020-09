Ramos vil have Messi til at blive i Barcelona

- For spansk fodbold, for Barcelona og for os, der godt kan lide at slå de bedste, så vil vi gerne have, at han bliver, siger Madrid-anfører Sergio Ramos ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Et FC Barcelona-hold uden Lionel Messi er skrækscenariet for mange fans af den catalanske storklub.

33-årige Messi har meddelt Barcelona, at han vil forlade klubben i indeværende transfervindue, men en juridisk uenighed om hans kontrakt skiller lige nu parterne.

Barcelona mener, at en klausul i Messis kontrakt, der tillod ham at skifte klub gratis, hvis argentineren ønskede det, udløb 10. juni, og at Messi derfor er under kontrakt med Barcelona.

Messis lejr argumenterer for, at fristen burde være forlænget, fordi hele sæsonen blev skubbet under coronapandemien.

Hvordan historien om Messis tid i Barcelona slutter, er endnu uvist, men Ramos mener, at argentineren selv bør få lov til at vælge.

- Han har gjort sig fortjent til selv at bestemme sin fremtid. Jeg ved ikke, om han håndterer det på den rigtige måde, siger spanieren.

Messi mødte ikke op til den obligatoriske coronatest i søndags og udeblev også fra første træning forud for den kommende sæson mandag.

Onsdag mødtes Jorge Messi, den argentinske fodboldstjernes far og agent, og FC Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu blandt andre for at drøfte situationen, men mødet endte uden enighed.