Ramos efter sejr over PSG: Real Madrid er ikke død

Real Madrid-stjernen Cristiano Ronaldo scorede to kasser, inden holdkammeraten Marcelo lukkede kampen med holdets tredje mål i den første af to ottendedelsfinaler i Champions League.

Det meste af første halvleg lignede det, at Paris Saint-Germain ville løbe med sejren over Real Madrid, men så vendte kampen fra 0-1 til slutresultatet 3-1.

Efter kampen var Real Madrid-anfører Sergio Ramos stolt af sine holdkammerater.

- Det er en meget vigtig sejr. De her Champions League-kampe er nogle, man har lyst til at huske for altid, og vi viste præcis, hvordan de skal spilles.

- Vi viste en masse personlighed og beviste, at på trods af alle spekulationerne om os, så kan man aldrig regne Madrid for at være død, siger Sergio Ramos ifølge uefa.com.

Ifølge Real Madrid-træner Zinédine Zidane var der kun én rigtig vinder af kampen.

- Vi spillede en god kamp hele vejen igennem. Vi pressede dem maksimalt og fortsatte vores spil, selv om de kom foran. Det var en fortjent sejr, lyder det fra Zidane

Returkampen skal spilles i Frankrig om tre uger. Og selv om onsdagens kamp endte lykkeligt for det spanske storhold, skal Real Madrid ikke forvente at komme sovende til succes i Paris.

- Vi fik en god sejr, men vi ved, at der stadig er endnu en kamp at vinde. Det bliver en svær kamp, siger Zidane.