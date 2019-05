Ramos bliver i Real Madrid trods Kina-rygter

Sergio Ramos bliver i Real Madrid.

Det slog klubbens anfører selv fast torsdag på et pressemøde, som han havde indkaldt til for at fortælle om planerne for fremtiden.

Der har nemlig svirret rygter om et skifte til Kina, der ikke mindst tog til, da Real Madrid-præsident Florentino Pérez i et radiointerview for få dage siden afslørede, at Ramos havde spurgt om lov til at forlade klubben transferfrit.