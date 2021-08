Rafal Majka fuldender stort solotogt og vinder bjergetape

I 2015 blev han ligeledes samlet nummer tre i løbet. Han har også tre etapesejre i Tour de France i karrieren.

Det lignede på forhånd en etape for et udbrud, og der var også stor kamp om at komme af sted fra etapens start.

I den første gruppe, der fik et lille hul, sad både Magnus Cort (EF) og Andreas Kron (Lotto Soudal). Men de fik ikke lov at komme væk for alvor, og i stedet endte dagens udbrud uden dansk deltagelse.

Til gengæld sad Rafal Majka der, og han havde fremragende ben. Han lod ikke resten af udbryderne komme op og valgte i stedet at forsøge et langt solotogt med godt 85 kilometer igen.

I feltet var der igen ikke den store lyst til at hente udbruddet hjem, og i stedet blev Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) den værste konkurrent til Majka, da han kørte solo fra forfølgergruppen.

Det endte med at blive en lang duel mellem de to, hvor Majka formåede at holde forspringet på omkring halvandet minut indtil den sidste stigning.

Her havde Kruijswijk ikke kræfterne til at komme nærmere, og dermed kunne Majka juble over sin anden Vuelta-etapesejr i karrieren.

Hos favoritterne var det kun Adam Yates (Ineos), der forsøgte noget på den sidste stigning, og han tog lidt sekunder på de andre klassementsryttere.