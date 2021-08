Rafael van der Vaart bliver assistent i uroplagede Esbjerg

Nu skal han hjælpe med at få styr på klubben, hvor der har hersket voldsom uro, siden den tyske træner Peter Hyballa trådte til.

- Vi er i ekstase over, at Rafael formelt vender tilbage til EfB efter at have afsluttet sin fantastiske spillerkarriere i klubben, siger bestyrelsesmedlem Paul Conway.

- Han vil give værdifuld rådgivning på og uden for banen til vores stab og hold og vil arbejde på at forbedre klubben med alle vores interessenter, herunder fans og sponsorer.

Historier om psykiske og fysiske overgreb på spillere har præget Peter Hyballas tid i Esbjerg. 21 spillere har i et åbent brev udtrykt "stærk mistillid" til tyskeren, og flere spillere har forladt klubben på grund af den nye træner.

Rafael van der Vaart har i hollandske medier været ude med ros til Peter Hyballa, og han har kaldt det åbne brev for "en smule dansk".

Nu skal han selv forsøge at agere bindeled mellem Hyballa og truppen.

- Jeg har nu i flere år boet i byen med min familie og føler mig derfor forbundet med Esbjerg og EfB. Desuden er jeg en ægte fodboldfanatiker, så det er et logisk næste trin for mig at være involveret i klubben og forsøge at hjælpe med min erfaring, så vi forbedrer os til næste niveau.

- Jeg er begejstret og taknemmelig over denne mulighed, som bestyrelsen har givet, og jeg vil arbejde sammen med alle interessenter i klubben for at hjælpe med at forbedre tingene på og uden for bane, siger Rafael van der Vaart.

Rafael van der Vaart kom til Danmark i 2016, da han skrev kontrakt med FC Midtjylland. Der nåede han 20 kampe, inden han i efteråret 2018 spillede fire kampe for Esbjerg, inden han satte støvlerne på hylden.