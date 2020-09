Rafael Nadal tager første skridt mod 13. titel i Paris

I første runde vandt han over hviderusseren Egor Gerasimov med 6-4, 6-4, 6-2 i løbet af to timer.

Hviderusseren ydede ellers hæderlig modstand, men ikke nok til for alvor at gøre kampen spændende. Blot en enkelt gang lykkedes det at bryde Nadals serv, mens spanieren selv udnyttede samtlige sine fem breakbolde i opgøret.

Den spanske storfavorit har vundet turneringen på det røde grus i Paris de seneste tre år, men han må nøjes med at være seedet som nummer to i turneringen efter Novak Djokovic.

Mens Nadal vandt de første to sæt uden nævneværdige problemer, nåede han kortvarigt at være bagud i tredje sæt.

Her formåede Gerasimov at bryde Nadal og komme foran 2-0, men det var blot for, at Nadal svarede tilbage omgående.

Ved stillingen 2-2 måtte Gerasimov også tage en medicinsk timeout for at få behandlet sin ankel. Efterfølgende kæmpede han videre, men var ikke lige så bevægelig og kunne ikke forhindre den spanske overmagt i at vinde endnu et sæt og dermed kampen.

Med en turneringssejr i French Open kan Nadal komme på omgangshøjde med Roger Federer, der har vundet 20 grand slam-turneringer.

Også det norske tennishåb Casper Ruud er videre til anden runde. Verdensranglistens nummer 25 vandt sikkert 6-1, 6-3, 6-1 over japaneren Yuichi Sugita.