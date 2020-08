Rafael Nadal dropper dette års US Open

Rafael Nadal kommer ikke til at forsvare sin sejr fra sidste års US Open.

Den spanske tennisstjerne skriver på Twitter, at han har valgt ikke at stille op i 2020-udgaven af den amerikanske grand slam-turnering.

- Efter mange overvejelser har jeg valgt ikke at spille i dette års US Open. Situationen i verden er meget kompliceret, antallet af covid-19-smittede stiger, det ser ud til, vi stadig ikke har kontrol over det, skriver Nadal, der i alt har vundet US Open fire gange.

- Vi ved, at den skrumpede tenniskalender er barbarisk i år efter fire måneder uden turneringer. Jeg forstår og takker for det, der bliver gjort for at få det (sæsonen, red.) op at køre.

- Det her er en beslutning, jeg aldrig har villet tage, men jeg har valgt at følge mit hjerte, og lige nu vil jeg helst ikke rejse.

Nadal, der er nummer to på verdensranglisten, vandt US Open første gang i 2010 og fulgte senere op med sejre i 2013, 2017 og 2019.

Roger Federer stiller heller ikke op i US Open i år. Schweizeren meldte i juni ud, at han først vender tilbage til tennisbanen i 2021 grundet en knæoperation.

I sidste uge trak Ashleigh Barty, nummer et på kvindernes verdensrangliste, sig ligeledes fra turneringen på grund af frygten for at blive smittet med coronavirus.

US Open afholdes fra 31. august i New York og to uger frem.