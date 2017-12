Racistisk overfald på City-stjerne giver 16 ugers fængsel

En 29-årig mand er onsdag blevet idømt 16 ugers fængsel for et racistisk motiveret overfald på Manchester Citys stjernespiller Raheem Sterling.

Overfaldsmanden stod og ventede på Raheem Sterling i nærheden af Manchester Citys anlæg i lørdags.

Da den engelske landsholdsspiller ankom og trådte ud af sin bil, blev han sparket og var også udsat for et verbalt overfald med racistiske ytringer.

Overfaldet skete forud for kampen mod Tottenham. Det lod dog ikke til at påvirke Sterling, da han efterfølgende stod for to af målene i Manchester Citys 4-1-sejr over Tottenham.

Den nu dømte overfaldsmand blev anholdt tirsdag morgen.