Brightons Alireza Jahanbakhsh udlignede på et smukt saksespark i 1-1-kampen mod Chelsea, men det er anholdelsen af tre fans for racistiske og homofobiske ytringer, som har trukket flest overskrifter efterfølgende.

Racisme og homofobi kan koste tre fodboldfans fængsel

Der er fokus på kampen mod homofobi og racisme i fodboldverdenen, og indsatsen mod problemerne førte senest til anholdelser i forbindelse med Premier League-kampen onsdag aften mellem Brighton og Chelsea.

To Brighton-fans og en Chelsea-fan blev efter kampen anholdt af politiet uden for stadion, skriver hjemmeholdet Brighton på sin hjemmeside.

To af tilfældene drejede sig om homofobiske tilråb mod modstanderfansene, mens den sidste ytrede sig racistisk mod det andet holds fans.

De vil nu alle tre blive retsforfulgt, skriver Brighton, som også har udelukket alle tre fans fra at komme på stadion igen.

- Det er umuligt for mig at forstå, hvordan nogle personer kan tro, at det er acceptabelt at opføre sig på denne måde, siger Brighton-direktør Paul Barber til hjemmesiden.

- Og jeg vil igen gøre det helt klart, at hverken Brighton eller fodboldverdenen generelt vil tolerere racisme, homofobi eller nogen anden form for diskriminering på noget som helst tidspunkt.

Med udelukkelsen af de tre fans fra Brightons kampe fremover har klubben gjort, hvad den har hjemmel til for at stoppe problemet. Men Paul Barber mener, at hårdere straffe kan være nødvendigt for at stoppe adfærden.

- Hvis udsigten til en livstidskarantæne fra at se sin klub spille ikke er incitament nok, må vi spørge os selv, om retssystemet skal have magt til at udstede hårdere straffe, siger han.

Sagerne mod de tre anholdte vil nu gå sin gang, og så vil tiden vise, hvor hårdt de bliver straffet for ytringerne.