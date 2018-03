Racisme-bekæmper kræver Fifa-handling i Rusland før VM

Det skete under tre måneder før, VM-slutrunden i fodbold sparkes i gang i Rusland.

Sorte spillere på det franske fodboldlandshold blev udsat for racisme fra tilskuerpladserne, da Frankrig tirsdag spillede testkamp ude mod Rusland.

Episoderne under kampen får organisationen Fare Network til at anmode Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) om at skride til handling og undersøge sagen.

- Der burde være rigeligt med eksempler til, at Fifa kan igangsætte en undersøgelse, siger Piara Powar, der er frontfigur i organisationen, ifølge AP.

Når de involverede franske spillere modtog bolden, lød der abelyde fra visse dele af tilskuerpladserne i Sankt Petersborg, og det gik blandt andre ud over stjernen Paul Pogba, efter at han på et direkte frispark havde scoret Frankrigs andet mål i 3-1-sejren.

Den franske sportsminister, Laura Flessel, krævede på Twitter også handling, uden at hun dog kommenterede den konkrete kamp direkte.

- Racisme hører ikke hjemme på en fodboldbane. Vi bør handle sammen på et europæisk og internationalt niveau for at stoppe den utålelige opførsel, skrev ministeren på Twitter.

Ifølge Piara Powar udstiller episoderne i testkampen de russiske mangler i forberedelsen til VM-slutrunden.

- Når fotografer bemærker det, så må der også være officielt personale, der har hørt det. Hvis de folk ikke ved, hvad de skal gøre, og vi er i slutningen af marts, så lover det ikke særlig godt for slutrunden.

- Så tæt på VM rejser det spørgsmål om, hvorfor der ikke blev handlet under kampen, siger Piara Powar.

Det er tredje episode med racisme på stadionet i Sankt Petersborg i denne sæson.

Den lokale klub Zenit Sankt Petersborg er to gange blevet straffet af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for racisme hos klubbens fans i forbindelse med Europa League-kampe.