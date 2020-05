RB Leipzig-træner forbereder sig på at tale ordentligt

RB Leipzig-træner Julian Nagelsmann gør sig blandt andet klar til ikke at kunne være lige så højlydt som normalt, når hans hold i den kommende tid skal spille kampe på tomme - og dermed meget stille - stadioner.

- Jeg må tale med mig selv og prøve at opføre mig socialt acceptabelt i det tekniske felt, siger Nagelsmann, der er kendt for sine udbrud på sidelinjen, med et smil på læben.

Den tyske ligaforening (DFL) har som en del af retningslinjerne i forbindelse med genoptagelsen af ligaen forbudt spillere og trænere at juble, som de plejer, efter scoringer eller en sejr.

I stedet opfordres der til blot at lave kortvarig kontakt med albuen eller fødderne.

Det bliver ikke et problem at overholde for Julian Nagelsmann.

- Jeg er i forvejen ikke typen, der springer ind i en gruppejubel, jeg gør det for mig selv.

- Spillerne har helt sikkert noget i tankerne, men vi skal lige score først, siger RB Leipzig-træneren.

Han forventer ikke et hav af mål i den første spillerunde efter coronapausen.

- Når man ikke har spillet i lang tid og ikke er inde i en rytme, er man mere tilbøjelig til at stille sig tilbage og forsøge at forhindre scoringer, siger Nagelsmann.

Hans mandskab møder lørdag Freiburg. Kampen fløjtes i gang 15.30.

RB Leipzig ligger nummer tre i Bundesligaen med fem point op til førerholdet Bayern München. Der resterer ni kamprunder.