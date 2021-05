RB Leipzig taber og sender guldet til Bayern München

Nederlaget efterlader Leipzig med syv point op til Bayern med kun to kampe tilbage. Sidstnævnte kan derfor ikke længere indhentes.

Dermed kan guldfesten starte i München. Hansi Flicks tropper skal dog lige have aftenens opgør mod Borussia Mönchengladbach overstået, før de store ølkrus kan fyldes op. Kampen starter 18.30.

Dortmund kom hurtigt ud ad startblokken mod Leipzig og bragte sig foran allerede efter seks et halvt minut. Efter et nænsomt opbygget angreb endte bolden ved Marco Reus i feltet, der efter et par driblinger bankede den op i nettaget.

Resten af første halvleg var mere jævnbyrdig med et lille overtag til hjemmeholdet. Efter pausen gentog billedet fra første halvleg sig. Efter lidt over fem minutter scorede Dortmund.

Denne gang fik Jadon Sancho bolden på kanten af feltet helt ude i venstre side, hvorefter englænderen driblede ind mod mål og med et fladt spark sendte den forbi Peter Gulacsi i Leipzigs mål.

Thomas Delaney blev efter en lille times spil sendt på banen. Planen var formentlig, at danskeren skulle ind og give lidt defensiv ballast på midtbanen, så sejren kunne køres i hus uden problemer.

Men der gik kun et par minutter, før Leipzig spolerede den plan. Lukas Klostermann reducerede til 1-2 og bragte spændingen tilbage.

Et lille kvarter senere blev ondt værre for Delaney og Dortmund, da Dani Olmo udlignede til 2-2.

Nu var Dortmund under pres, men Jadon Sancho sørgede med endnu en scoring for, at hjemmeholdet alligevel tog sejren og de tre vigtige point i kampen om en top-4-placering, der giver adgang til Champions League næste sæson.

Dortmund har 58 point på fjerdepladsen, men kan søndag blive skubbet udenfor det sjove selskab igen, hvis Eintracht Frankfurt vinder over Bo Svensson og Mainz.

Yussuf Poulsen så hele lørdagens kamp fra Leipzigs udskiftningsbænk. Danskeren har døjet med skader på det seneste og er ikke startet inde for Leipzig siden 14. marts.