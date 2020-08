Quick-Step om omdiskuteret video: Det var en vitamindrik

Det siger præsidenten for Den Internationale Cykelunion (UCI), David Lappartient, efter at en video har ført til diskussion på sociale medier.

Cykelsportens Uafhængige Antidopingenhed (CADF) kigger nærmere på en episode i forbindelse med det styrt, der sendte Quick-Steps Remco Evenepoel ud af Lombardiet Rundt for to uger siden.

På videoen ser det ud til, at Quick-Steps sportsdirektør Davide Bramati tager et objekt fra Evenepoels baglomme.

- Vi har overleveret billederne og sagen til CADF, så de kan høre de involverede personer og blive klogere på, hvad der blev taget fra Remco Evenepoels baglomme, siger David Lappartient.

Men ifølge belgierens hold er der intet mistænkeligt ved episoden.

- Som det allerede et blevet meldt ud, var genstanden, som blev taget fra Remcos lomme, en lille flaske med næringsrige produkter. Det blev fjernet, så han kunne ligge mere komfortabelt på båren, skriver Quick-Step og fortsætter:

- Det har vi gentaget over for CADF, og vi vil fortsætte med at samarbejde, hvis de forhører sig yderligere.

Den 20-årige cykelkomet Evenepoel var en af favoritterne til løbet, men tæt på finalen styrtede han ud over en stenbro.

Han blev efterfølgende båret op, og det viste sig, at han havde brækket sit bækken. Han blev senere dømt ude for resten af sæsonen.

Evenepoel har allerede 14 sejre som professionel og er blevet udråbt til et af de største cykeltalenter i mange år.