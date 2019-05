Quick-Step-dansker får grand tour-debut i Giroen

Løbet bliver Honorés første grand tour-løb i karrieren.

- Det er sindssygt fedt. Det er jeg virkelig glad for og stolt over og taknemmelig over at få den tiltro fra holdet, siger Mikkel Honoré til TV2 Sport.

Han havde ikke regnet med, at han ville få lov at køre et af cykelsportens allerstørste løb så tidligt i karrieren.

Men holdet har set et stort lys i den unge dansker.

- Han har imponeret som en del af holdet i forårsklassikerne, står der på Quick-Steps hjemmeside.

I april måned lykkedes det Honoré at komme i mål med flere af favoritterne på 2. etape i Baskerlandet Rundt, hvor han fik en 14.-plads.

Han startede i august sidste år på en såkaldt stagiaire-kontrakt, der svarer til en prøvekontrakt, for Quick-Step, men i oktober skrev han under på en professionel kontrakt, der løber i 2019 og 2020.

Det belgiske hold stiller foruden danskeren til start med Elia Viviani, Eros Capecchi, Bob Jungels, James Knox, Fabio Sabatini, Florian Sénéchal og Pieter Serry.

Indtil videre er også danske Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) blevet meldt klar til Giroen af sit hold, mens Matti Breschel (Education First) selv har sagt til TV2 Sport, at han også skal deltage. Det har Education First dog ikke bekræftet endnu.