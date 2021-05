Sam Bennett (i grønt) og Michael Mørkøv (i hvidt) har udgjort en stærk duo hos Quick-Step. Her ses de under sidste års Tour de France. Bennett vandt den afsluttende etape på Champs-Élysées.

Quick-Step-boss bekræfter afsked med supersprinter

Sam Bennett, der har Michael Mørkøv som leadoutman, bytter næste år Quick-Step ud med et andet hold.

Den succesfulde sprinter Sam Bennett er fortid hos World Tour-holdet Quick-Step efter indeværende sæson.

Den irske sejrsmaskine har indgået en aftale med et nyt hold. Det bekræfter holdchef Patrick Lefevere i et interview med det hollandske cykelmedie Wielerflits.

- Han har ikke lyst til at forlade os, men jeg har ikke så mange penge, som visse andre personer har.

- Om det er et spørgsmål kun om penge? Det skal du spørge ham om. Det er måske sådan, hans manager gerne vil have det, siger Patrick Lefevere til Wielerflits ifølge feltet.dk.

30-årige Bennett har de seneste to sæsoner indgået et succesfuldt makkerskab med Michael Mørkøv. Danskeren har været med til at lede ireren frem i massespurterne, og med afsættet fra danskeren har Bennett kørt sejrene hjem.

I alt står han noteret for 56 professionelle sejre i karriere, hvoraf størstedelen er vundet de seneste fire sæsoner.

Han har blandt andet vundet etapesejre i alle tre grand tours, herunder den afsluttende Tour de France-etape på Champs-Élysées-etape i 2020.