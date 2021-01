Qatars indkøbte håndboldlandshold deler stadig vandene

Mens andre lande uden den store håndboldkultur modtager øretæver på stribe, har Qatar skudt genvej til verdenstoppen på en usædvanlig og ganske kontroversiel facon: Man har simpelthen købt et landshold.

Det startede forud for VM på hjemmebane i 2015, hvor man med solide honorarer lokkede en stribe stærke spillere til at tage qatarsk statsborgerskab.

Belønningen kom med det samme. Foran eget publikum spillede holdet sig helt frem til VM-finalen, inden det måtte give fortabt mod Frankrig.

Siden har man gået mindre aggressivt til værks i kampen for at kapre udlændinge til landsholdet.

Men i den trup, Qatar har med til VM i Egypten, finder man stadig spillere med rødder i Egypten, Cuba, Bosnien, Montenegro, Tunesien og Syrien.

Den danske landsholdsanfører Niklas Landin er fortsat ikke begejstret for det qatarske håndboldprojekt.

- Mit syn på det er det samme, som det var inden VM i 2015. Hvis jeg skulle styre et landshold, var det ikke den måde, jeg ville gribe det an på.

- Det er selvfølgelig fedt for dem, som er meget langt væk fra en slutrunde, at de kan få en slutrunde for et helt andet land. Men jeg mener stadig ikke, at det er den rigtige vej at gå, siger Niklas Landin.

Flere af spillerne fra VM i 2015 holder stadig ved. Det gælder ikke mindst den 43-årige veteranmålmand Danijel Saric, der tidligere har repræsenteret både Serbien-Montenegro og Bosnien-Hercegovina.

Men den danske landstræner Nikolaj Jacobsen hæfter sig især ved et af de nyere ansigter på holdet, skytten Frankis Marzo.

Marzo, der har rødder i Cuba, har været en stor profil i det indledende gruppespil, hvor han hakkede 25 bolde i mål i Qatars tre kampe.

Jacobsen fornemmer også, at der er faldet mere ro over holdet, der på ottende år ledes af den spanske trænerlegende Valero Rivera.

- De gør det på deres egen måde. Jeg ved ikke, hvor meget de betaler spillerne længere. De toppede det jo utvivlsomt til VM på hjemmebane i 2015, men nu er det ved at gå lidt i sig selv.

- Holdet udvikler sig dog stadig godt og er nok blevet lidt mere et hold, siger Nikolaj Jacobsen.

Kampen mellem Danmark og Qatar begynder klokken 20.30.