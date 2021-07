Qatarkritik preller af på cykelsporten

Dertil kommer, at UCI har givet World Tour-licenser til cykelhold fra Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater (UAE).

Sportens største løbsarrangør, Tour de France-arrangør ASO, lægger på sin hjemmeside heller ikke skjul på, at man vil i den retning.

- At promovere cykling verden over er en essentiel del af udviklingsstrategien, skriver ASO og nævner blandt andet Tour of Oman og Saudi Tour som satsninger.

En del ryttere har kritiseret, at både enorm varme og mangel på tilskuere langs vejene gør det til en kedelig oplevelse at køre løb disse steder.

Til gengæld hører man så godt som aldrig ryttere eller hold kritisere, at UCI og ASO placerer løb i lande, der er kendt for at tage meget let på menneskerettigheder.

I fodboldens verden har der været voldsom kritik fra mange aktører af, at fodbold-VM næste år skal spilles i Qatar.

Den kritik mangler endnu at blive rejst i cykelmiljøet, lyder det fra blandt andre den danske landstræner Anders Lund.

- Den har ikke været der endnu. Der var cykel-VM i Qatar i 2016, og debatten var slet ikke på niveau med det, vi ser i fodbolden nu, siger han.

- Men det er da en debat, som kommer til at blive aktuel i cykelsporten. Vi opererer også i de dele af verden, hvor der er problemer med forskellige ting.

Spørgsmålet er så, hvor den kritik skal starte. Ikke hos rytterne, mener den danske Quick-Step-sportsdirektør Brian Holm.

- Det skal jo egentlig være et tema, men man kan ikke forlange af de aktive, at de skal gøre noget. Hvis man mener det, så er det fordi, man ikke forstår, hvor fokuserede atleterne er, siger han.

36-årige Jakob Fuglsang fra Astana har været i sporten længe. Han fornemmer ikke, det er et tema blandt rytterne, ej heller hos ham selv.

- Jeg har ikke rigtigt nogen holdning til, hvor jeg skal køre. Det er en del af sporten, at vi kommer rundt. Det er sjovere at køre i Belgien eller Italien, fordi der er tilskuere, men ellers har jeg ikke den store holdning, siger han.

Det er ruten, som afgør, om Fuglsang vil køre et løb.

- Til en vis grad mener jeg ikke, at man skal blande politik og sport sammen. Det er også et spørgsmål om, hvor meget man ved, og hvor meget man interesserer sig for det, lyder det fra Astana-danskeren.

- Jeg tror ikke, jeg kunne finde på at vælge for eksempel et VM fra på baggrund af noget politisk. Hvis VM ligger derude, så har nogen besluttet, at det ligger der. Så tager jeg derud og kører, hvis det passer til mig.

Skal man tro Eurosports cykelkommentator Thomas Bay, så kan det blive svært at bremse udviklingen.

- Det er private arrangører, som placerer løbene derude, og det er private hold, der tager hen og kører dem. Cykelsport er kapitalisme i yderste potens. Markedsøkonomien regerer og "money talks", siger han.

Ikke ret meget tyder altså på, at der er interessenter i sporten, som kommer til at bringe emnet op.

Alligevel præger løbens placering arbejdsfordelingen på nogle hold.

- Der er sportsdirektører, blandt andre mig selv, som ikke vil derud. Giv mig Irland Rundt i regnvejr, så er jeg lykkelig, men fandeme ikke Mellemøsten, siger Brian Holm.

- Alt ved det er forkert. Kulturen, klimaet, jeg synes der er grimt med ørken, og det er Las Vegas gange 100. Og når man så også har set, hvordan det foregår derude, så føles det forkert.