Qatar vil sikre coronafrit fodbold-VM næste år

Mens der af coronahensyn igen sås tvivl om, hvorvidt der kan afholdes OL i Tokyo denne sommer, kan man roligt se frem til næste års VM i fodbold, uden at virusset kommer til at lægge en dæmper på begivenheden.

I hvert fald hvis man spørger værtsnationen, Qatar.

Landets udenrigsminister, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, forsikrer lørdag, at man er klar til at afholde VM, og at man er i dialog med vaccineudbydere for at sikre, at alle, der rejser til VM i Qatar, er vaccinerede.

Det skriver Qatars nyhedsbureau QNA.

- Lige nu er der programmer under udvikling for at give vaccination til alle deltagere ved VM. Vi vil forhåbentlig være i stand til at afholde en coronafri begivenhed, siger Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, som også er vicepremierminister.

Præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, Gianni Infantino, har tidligere udtrykt forventning om, at VM-kampene bliver spillet foran fulde tribuner.

Alt imens er der stor debat rundt omkring i verden, om hvorvidt Qatar overhovedet skal have lov til at afholde VM på grund af landets mangelfuldhed, når det kommer til basale menneskerettigheder.

I marts berettede avisen The Guardian, at 6500 gæstearbejdere i Qatar har mistet livet, siden ørkenstaten i 2010 blev tildelt VM-slutrunden.

VM skal efter planen afholdes fra 21. november til 18. december i 2022.