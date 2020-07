Qatar vil gå efter værtskab til sommer-OL i 2032

Mandag meddeler præsidenten for Qatars Olympiske Komité, Sheikh Joaan bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, til AFP, at man planlægger at ansøge om værtskabet for OL i 2032.

Om to år er Qatar vært for fodbold-VM, og står det til landets olympiske komité, følges det op ti år senere med verdens allerstørste sportsbegivenhed, de olympiske sommerlege.

Tilbage i 2014 ændrede Den Internationale Olympiske (IOC) i reglerne for at ansøge om værtskab, så man kan tilkendegive interesse uden i første omgang at forpligte sig til at ansøge om værtskabet.

Det er netop det, Qatar har gjort nu. Landet har sendt et brev til IOC's Kommission for Fremtidige Værtskaber, hvori man tilkendegiver, at man gerne vil i gang med den uforpligtende dialog om værtskabet for OL 2032.

Qatar har tidligere budt sig til som vært for legene i 2016 og 2020, men blev ikke valgt. Blandt andet fordi temperaturerne i ørkenstaten betyder, at man gerne vil holde sommer-OL tidligst omkring oktober.

Fodbold-VM, som normalt også foregår om sommeren, skal i 2022 spilles fra 21. november til 18. december for at undgå den voldsomme sommervarme i Qatar.

Der kan blive op til 50 grader i Qatar og sommeren, og man så ved sidste års atletik-VM, at det gav udøverne store udfordringer.

Ved det forestående OL i Japan, som også kan være varmt om sommeren, har man lagt de mest fysisk krævende discipliner tidligt på dagen, og måske fornemmer Qatar, at IOC er moden til at bryde med de ellers strikse rammer for afviklingen.

Qatar lagde også asfalt til VM i landevejscykling i 2016, men både cykel- og atletik-VM fik også kraftig kritik fra mange sider. Dels fordi der var meget få tilskuere, og dels fordi Qatar på en række områder ikke overholder gældende menneskerettigheder.

Indien, Queensland i Australien, Shanghai og et fællesbud fra Nord- og Sydkorea er også i spil til OL i 2032.