Qatar får testkampe frem mod VM i europæisk kvalifikation

Qatars fodboldlandshold får nu lidt bedre muligheder for at blive klar til VM-slutrunden på hjemmebane i 2022.

Qatar skal i gruppe A møde Portugal, Serbien, Irland, Luxembourg og Aserbajdsjan, men opgørene vil være testkampe og altså ikke tælle i forhold til kvalifikationen, heller ikke for de andre hold.

Qatar er som værtsland allerede på deltagerlisten til VM i 2022.

Det er ikke første gang, at et værtsland bliver en del af kvalifikationen til en slutrunde på hjemmebane for at få nogle kampe under bæltet, inden det går løs.

Frem mod EM i 2016 var Frankrig, hvor slutrunden skulle spilles, også en del af en kvalifikationsgruppe for at spille testkampe.

De første kampe i VM-kvalifikationen spilles 24. marts næste år. Danmark spiller sin første kamp dagen efter mod Israel.

VM i 2022 spilles for første gang nogensinde ikke om sommeren, men i november og december på grund af de høje temperaturer i Qatar.