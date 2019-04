Pytlick spår ikke Odense mange CL-chancer mod suveræne Györ

Søndag skal kvinderne fra Odense Håndbold forsøge at sikre sig et godt udgangspunkt for avancement til semifinalen i Champions League.

Det ungarske hold er forsvarende mester og har et hav af stjernespillere i truppen, som det bliver svært for Odense-spillerne at holde trit med. Det indrømmer cheftræner Jan Pytlick.

- Chancen er ikke ret stor. Set over to kampe, så er det ikke mange procenter, jeg vil sætte på Odense.

- Det er verdens bedste klubhold, vi skal op imod, med så mange store profiler og spændende spillere. Det er en spændende opgave for os, men også en voldsom stor opgave, siger han.

Pytlick håber, at det manglende forventningspres måske kan løfte Odense en smule mod ungarerne.

- Vi spiller det meste af sæsonen herhjemme med en forventning om, at vi skal vinde alle kampe. Nu går vi ind som fuldstændig underdogs og kan egentlig bare spille frit. Det er sådan, jeg tænker, den skal gribes an.

- Men skal vi have en chance, så skal vi vinde med seks-syv mål på hjemmebane. Og bare at komme i nærheden af at vinde kræver, at vi spiller mere end på toppen, og at alle rammer deres topniveau, siger Pytlick.

På den modsatte banehalvdel vil stjerner som norske Stine Bredal Oftedal, hollandske Nycke Groot og holdets eneste dansker, Anne Mette Hansen, stå klar.

Sidstnævnte ser frem til at spille på dansk grund.

- Jeg glæder mig til at komme tilbage til Danmark og spille, men det bliver også en svær kamp, for begge hold vil gerne med til Final 4. Jeg håber, at vi kan gå derfra med en sejr, siger hun.

I landsholdssammenhæng spiller hun sammen med flere af Odense-spillerne.

- Det er altid sjovt, når man kender dem på den anden side. Så må vi se, hvem der taktisk er bedst, og hvem der kan udnytte mest, at vi kender hinanden godt, siger Anne Mette Hansen.

Györs danske bagspiller er en af dem, som Jan Pytlick vil holde ekstra øje med i søndagens kamp.

- Hun spiller kraftedeme godt for Györ. Hun har gjort det rigtig godt. Jeg synes, det er fedt at se, at en dansk spiller kan være med på det niveau på verdens bedste klubhold, siger han.

I stedet for at tænke frem mod en eventuel semifinale i Champions League vil Pytlick hellere nyde, at det for første gang er lykkedes Odense Håndbold at komme i kvartfinalen.

- Jeg ser mere det her som en kæmpe oplevelse og en kæmpe læring for vores hold og vores klub.

- Vi kan bruge kampene til at se, hvad der skal til for at komme op på så højt et niveau. Hvad det er, vi som hold skal forbedre for, ikke at slå Györ, men at komme op i nærheden af de der tophold, siger Pytlick.