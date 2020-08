Pytlick sejrer i comeback til herrehåndbold

Tirsdag aften stod han for første gang i spidsen for Sønderjyske, som i sjette runde af pokalturneringen Santander Cup besejrede TM Tønder 32-18 på udebane.

53-årige Pytlick har ikke trænet et herrehold, siden han fra 1997 til 1998 stod i spidsen for GOG's mænd.

Senest var han træner i Odense Håndbold, men blev sidste år fyret på grund af skuffende resultater. Tidligere denne sommer blev han så offentliggjort som ny træner for Sønderjyske.

Pytlick var fra 1998 til 2005 og fra 2007 til 2014 landstræner for de danske håndboldkvinder. Her førte han blandt andet holdet til OL-guld to gange.

Pytlick er tiltrådt på en treårig kontrakt i Sønderjyske, som sluttede på niendepladsen i den forgangne sæson. Sæsonen blev forkortet og afgjort på skrivebordet på grund af coronaudbruddet.

Den kommende ligasæson begynder 1. september med opgøret mellem Ribe-Esbjerg og TTH Holstebro.