Pytlick før tredje guldkamp: Helt tom i hovedet lige nu

På hjemmebane vandt Jan Pytlicks hold 29-22 over københavnerne, der havde slået fynboerne i det første finaleopgør med 28-25. På søndag mødes de to hold i et afgørende brag på Københavns hjemmebane.

- Jeg forventer en meget lige kamp med København som svag favorit. De har jo stort set ikke tabt på hjemmebane, siger Pytlick.

- Jeg har ikke gjort mig nogen tanker om søndagens opgør endnu.

- Jeg er fuldstændig tom i hovedet efter sådan en kamp. Jeg skal se den igen på video, og så tror jeg, at der er noget, vi skal justere på. Det kan København også gøre, siger Odense-træneren.

Mens København dominerede den første finale, så var det Odense, der styrede løjerne tirsdag aften.

- Det var en betydelig bedre kamp end den i København fra vores side. I alle facetter - forsvars-, kontra- og angrebsmæssigt - var vi skarpere. Specielt stod vi godt i forsvaret, og det afgjorde kampen, som jeg ser det, siger Pytlick.

Spørgsmål: Kan I bygge videre på fremgangen på søndag?

- Det tror jeg godt, at vi kan.

- Men København har gjort det vildt godt på hjemmebane, og det bliver en svær kamp. Det er der ingen tvivl om, siger han.

København-træner Claus Mogensen forventer også en jævnbyrdig forestilling på søndag.

- Det bliver en enorm intens kamp. Vinderen bliver det hold, der først finder det rette spændingsniveau, mener han.

- I dag var vi ikke dygtige nok. Odense var meget bedre, men det kan vi ændre på til søndag.

- Jeg tror også, at hjemmebanen bliver en fordel for os. Vi er meget svære at slå i Frederiksberg Hallen. Støtten vil gøre os godt, siger Claus Mogensen.

København nåede også DM-finalen for et år siden, hvor holdet vandt det første opgør mod Nykøbing Falster. Derefter tabte københavnerne to gange, og holdet måtte se Nykøbing tage DM-titlen.

Claus Mogensen regner ikke med, at den oplevelse fortsat sidder i hans spillere.

- Det ved jeg ikke, om den gør. Hvis det er tilfældet, så ændrer vi på det, siger han.