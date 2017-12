Putin: Rusland vil forsvare sine atleter i retten

Rusland blev i sidste uge udelukket fra at deltage som nation ved vinter-OL i februar næste år på grund af omfattende og organiseret doping i landet, men russiske udøvere vil stadig have mulighed for at stille op under neutralt flag.

- Hvordan vil vi samarbejde med Wada og IOC? Konstruktivt, håber jeg. Vi vil roligt arbejde med dem og fjerne de problemer, vi har.

- Men selvfølgelig arbejder vi også for at forsvare vores atleters interesser ved de civile domstole, siger Putin.

- Jeg ved, at mange internationale officials vil være imod det, men kan vi gøre? Vi er tvunget til at forsvare vores atleters ære og værdighed, fortsætter præsidenten.

Han erkender, at der har været brud på dopingreglementet, men han mener, at skandalen er politisk motiveret for at skabe furore op til det russiske præsidentvalg i 2018.

- Uanset, hvad de siger, er jeg sikker på, at det er tilfældet, siger Putin.