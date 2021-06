Pukki melder sig helt klar til dansk EM-møde efter skade

- Jeg har trænet normalt i halvanden uge som de andre spillere. Jeg spillede også 30 minutter i den sidste testkamp, og jeg har ikke haft problemer efterfølgende.

- Jeg føler mig tilbage i min normale form, og jeg er klar til at spille så længe, som træneren ønsker, siger angriberen.

Kort før afslutningen på sæsonen i Norwich pådrog Pukki sig et beskadiget ledbånd i sin højre ankel.

Det satte i første omgang et spørgsmålstegn ved Pukkis deltagelse i sommerens EM, der er første slutrunde med finsk deltagelse nogensinde.

31-årige Pukki blev dog udtaget til truppen, og i holdets sidste testkamp mod Estland fik han den sidste halve time på banen uden at komme på tavlen.

Mål har han imidlertid lavet mange af i indeværende sæson. Hele 26 af slagsen er det blevet til for Norwich, der rykkede op i Premier League.

Efter skiftet fra Brøndby for tre år siden har karrieren for alvor taget fart.

Finnen har haft et imponerende indtog i engelsk fodbold og står samlet set noteret for 67 mål for Norwich.

Men de fire år i Brøndby forinden glemmer han ikke.

- For mig er det specielt at spille i Danmark. Jeg fik chancen for at spille her i fire år, og jeg kan ikke vente med at spille kampen i morgen (lørdag, red.), siger han.

Pukki er en af ni spillere i den finske trup, der har spillet eller stadig spiller i dansk fodbold.

En anden er anfører Tim Sparv, som i en årrække var en central del af FC Midtjyllands succes.

Midtbanespilleren, der det seneste år har spillet for græske Larisa, forbereder sig på en svær opgave lørdag aften.

- I min optik har det danske hold ikke nogen store svagheder, siger han.

- Vi har talt om deres offensiv. De har nogle store navne og kan være rigtig farlige, hvis vi giver dem tid og plads til at gøre, som de vil.

- Vores forsvar bliver nøglen for os. Det danske hold er stærkt, det er et hold fuld af kvalitetsspillere, så hvis vi vil have et godt resultat, skal vi nå vores topniveau, lyder det fra den 34-årige kaptajn.

Danmark og Finland mødes lørdag klokken 18 i Parken.