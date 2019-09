Pukki-festen fortsætter mod vaklende City-forsvar

Her var Manchester City på besøg, og efter et stort pres mod hjemmeholdets mål lykkedes det Norwich at hive en 3-2-sejr i land.

Teemu Pukki synes umulig at stoppe i øjeblikket.

Pukki leverede også et fremragende oplæg til et mål i sejren, som betød, at City allerede efter fem spillerunder er fem point efter Liverpool på førstepladsen.

Norwich kom tilbage på sejrskurs efter to nederlag i træk, og holdet har skrabet imponerende seks point sammen i fem kampe.

Jublen brød ud første gang efter 18 minutter, da Kenny McLean nemt vred sig fri ved et hjørnespark og headede oprykkeren foran 1-0.

Norwich gik optimistisk til sagen mod storfavoritten og spillede energisk og offensivt i et højt tempo.

Hjemmeholdet kom da også foran 2-0, inden der var spillet en halv time.

Teemu Pukki blev fredag kåret til månedens spiller i Premier League efter sine fem mål i de fire første kampe, men City var ikke opmærksom nok.

Efter 28 minutter blev finnen sendt afsted i højre side, og Pukki udviste stort overblik og uselviskhed.

I stedet for selv at forsøge sig fra en spids vinkel, så sørgede Pukki med en fremragende pasning for at spille Todd Cantwell helt fri, og Cantwell lagde bolden i mål.

Kort før pausen måtte Norwich dog indkassere et mål, da fire mand ikke var nok til at dække Sergio Agüero op i feltet, og den lille argentiner reducerede på et hovedstød med sit syvende ligamål i sæsonen.

Tre minutter efter pausen blev Pukki sendt afsted mod mål, men afslutningen blev lidt for svag.

Minuttet efter slog den 29-årige angriber så til. Nicolás Otamendi snorksov i forsvaret og landsmanden Emiliano Buendia kom stormende og pillede bolden fra Otamendi.

Han fandt Pukki, som sparkede bolden i mål og Norwich foran 3-1 med sæsonens sjette ligascoring.

I slutfasen brændte det naturligt på hos hjemmeholdet, og to minutter før tid reducerede Rodrigo Hernández på et flot langskud, men Norwich sled sig igennem tillægstiden og kunne juble over de tre point.