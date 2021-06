Pukki er stjernen i Finlands kollektiv

Der hersker ingen tvivl om, at det danske fodboldlandshold lørdag indtager favoritrollen i EM-premieren mod Finland. Til gengæld skal man næppe forvente, at Danmark kører finnerne over med tenniscifre.

Holdet spiller med stor kløgt, er svært nedbrydeligt og har samtidig selv en effektiv kontrafase. Så sent som i november holdt finnerne Frankrigs verdensmestre fra at score og vandt 2-0 på Stade de France.

Det stærke kollektiv giver mulighed for, at holdets vel nok største stjerne, Teemu Pukki, kan funkle.

Han indtager rollen som angriberen i holdets defensive 5-3-1-1-formation. Her ligger han konstant og lurer på at løbe bag forsvaret, og det er en trussel, som landstræner Kasper Hjulmand har stort fokus på.

- Han er ekstremt vigtig, og han har været involveret i en kæmpe del af Finlands mål og chancer. Han har virkelig fantastiske dybe løb. Han laver bueløb omkring stopperne, giver plads til sig selv, løber i ryggen af stopperne og afslutter rigtig godt.

- Han er iskold, og han har sin helt store styrke i en mod en-situationer både for Norwich og Finland. Han er en fantastisk kontraspiller, siger Hjulmand.

Pukkis vej til at blive en pålidelig og anerkendt målsluger har været snørklet. Som ung var han spået en stor karriere, men efter begrænset succes i Sevilla, Schalke 04 og Celtic skiftede han til dansk fodbold.

I 2014 landede Teemu Pukki i Brøndby, og i løbet af sine fire år i klubben forløste han sit talent.

Det var DBU-talentudviklingschef Flemming Berg, der åbnede døren til Danmark for Pukki. Berg var chefscout i Brøndby i 2014 og hjalp daværende sportsdirektør Per Rud med at få finnen ind som afløser for Simon Makienok.

Berg havde otte år tidligere luret på en 16-årig Teemu Pukki, da danskeren var scout i Chelsea.

- Vi fik ham til prøvetræning i Chelsea dengang, men han var ikke helt god nok. Men jeg blev ved med at følge ham, fordi jeg synes, at han var en spændende spiller. Jeg kunne specielt godt lide hans presspil og hans timing i de dybe løb. De ting gør ham til noget specielt.

- Jeg havde aldrig troet, at det kunne lade sig gøre at hente ham til Brøndby, for det var han i mine øjne alt for god til. Så det var et scoop, for han passede perfekt ind i den måde, Thomas Frank gerne ville spille på, siger Flemming Berg.

Det var dog først i løbet af sine sidste to sæsoner i Brøndby under en anden træner, at Pukki for alvor blev farlig med henholdsvis 20 og 17 superligamål og en lang række måloplæg. Siden fortsatte Pukki målfrekvensen i England.

- Han passede perfekt ind i måden, som Alexander Zorniger gerne vil have sine angribere til at spille på.

- Pukki har aldrig været doven, men han fik en større forståelse for, at hårdt arbejde betaler sig, og derfor blev han i mine øjne en af de allerbedste angribere, der nogensinde har været i Superligaen, siger Flemming Berg.

31-årige Pukki er en af ni spillere i Finlands EM-trup med fortid i en dansk klub.

Angriberen nyder også stor anerkendelse hos både anfører Tim Sparv og landstræner Markku Kanerva.

- Han har været sensationelt god for os i de seneste år. Han er altid garant for et mål - selv når han spiller dårligt, dukker han op og scorer et afgørende mål, siger Tim Sparv, der tidligere har spillet for FC Midtjylland, ifølge Reuters.

- Pukki er symbolet på finsk fodbold. Han plejer ikke noget ego, han er ydmyg og arbejder konstant hårdt for holdet, tilføjer anføreren.

Landstræneren er enig, men bemærker også, at Pukki er afhængig af holdkammeraterne for at få succes.

- Selvfølgelig spiller Pukki en stor rolle på vores hold, men vi må aldrig underkende holdindsatsen. De andre spillere bliver nødt til at hjælpe ham, før han kan score mål, siger Markku Kanerva.

Der er store ligheder mellem de finske sisu-dyder og de midler, som Island opnåede stor succes med ved det seneste EM i 2016.

Som i Islands tilfælde er kollektivet Finlands største aktiv, og alle skal knokle i samtlige 90 minutter, for at muligheden for overraskelser og mirakler opstår.

Derfor opsøgte landstræner Kanerva også den tidligere islandske landstræner Lars Lagerbäck for at få indsigt i, hvordan i alverden Island kunne nå EM-kvartfinalen for fem år siden.

Finland behøver dog ikke at nå så langt for at være en succes.

- Det er vi allerede. Flere generationer af finner har drømt om, at vi en dag ville være med, siger Markku Kanerva.