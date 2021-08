Psykolog om danske tårer: Alle følelser vokser til OL

Sportspsykolog Kristoffer Novrup Henriksen fra Team Danmark har været med til at forberede de danske atleter på, hvad der var i vente i Japan, og han fortæller, at OL skiller sig ud fra det meste.

- OL er som et forstørrelsesglas. Skuffelsen er større, glæden er større og nerverne er større. Alting vokser bare til OL, siger han.

- I mange sportsgrene er et EM eller VM et skridt på vejen mod OL, hvor atleterne kan skrive sig ind i historien på en anden måde, og de kan blive legender.

- Mange gange er det kun familien og de nærmeste, der følger med i, hvad de laver, men til OL er der langt større fokus og mediedækning.

- De får beskeder fra danskere, der er stået op klokken fire om natten for at se dem, så det skaber en helt anden stemning, siger sportspsykologen.

Kristoffer Novrup Henriksen fortæller samtidig, at OL er med til at præge, hvad der vil ske i atleternes liv, når de forlader Japan.

- OL er med til at afgøre, om de kan fortsætte med at dyrke deres sport på samme måde.

- Et godt resultat kan måske gøre det nemmere at finde en sponsor, eller det kan gøre, at de kan få et godt job et andet sted bagefter.

- Hele fortællingen om at lykkes til et OL, er der også mange, der bruger bagefter til at holde foredrag. Så de slås for mere end den sportslige præstation her og nu. De kæmper også for at komme et godt sted hen bagefter, siger han.

Sportspsykologen peger samtidig på, at han oplever en helt generel kulturændring. Hvor sporten tidligere var præget af en machokultur, er det nu mere tilladt at vise sårbarhed og tvivl.

- Atleter er ikke supermennesker. De er bare gode til deres sport. De oplever også tvivl, bekymringer og spørger sig selv, om de er gode nok. Det er blevet mere tilladt at vise den tvivl, siger Kristoffer Novrup Henriksen.

OL i Tokyo gik i gang 23. juli og slutter søndag.