Psykiater afviser ansvar for Maradonas død

Psykiateren Agustina Cosachov, der behandlede Diego Maradona, afviser at have noget form for ansvar for den argentinske stjernes død i november sidste år.

Ifølge Vadim Mischanchuk har Agustina Cosachov fremlagt bevis for, at hun ikke begik et drab. Det skete under et møde med anklagemyndigheden i San Isidro lige uden for Argentinas hovedstad, Buenos Aires.

- Der kan ikke være mistanke om, at doserne i den psykiatriske medicinering kan have forårsaget hjertestop, siger Vadim Mischanchuk ifølge nyhedsbureauet AFP.

Maradona døde af et hjertestop 25. november 2020, og et halvt år efter blev en gruppe af sundhedspersonale, som passede på Diego Maradona, af en offentlig anklager sigtet for blandt andet manddrab.

I alt syv mennesker er blevet sigtet, oplyste lokale medier 20. maj. De risikerer mellem 8 og 25 års fængsel, hvis de bliver dømt skyldige.

Blandt de sigtede er Maradonas tidligere personlige læge, Leopoldo Luque, og altså Agustina Cosachov samt flere sygeplejersker.

Sigtelsen kom efter en rapport om Maradonas død, som blev offentliggjort i begyndelsen af maj.

Her skrev et lægefagligt udvalg blandt andet, at Maradonas plejere håndterede fodboldstjernens sidste dage "utilstrækkeligt og ubetænksomt".

- Patienten blev overladt til sin skæbne, lød det blandt andet i rapporten.

Maradona var i gang med at komme sig oven på en større operation i hjernen efter en blodprop, da han døde kort efter sin 60-årsfødselsdag.