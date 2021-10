Profiler har ambitioner om at komme videre fra AaB

For både målmand Rinne og forsvareren Thelander kan det dog være deres sidste sæson i den bolsjestribede trøje. Begge spillere har kontraktudløb til sommer og dermed kan forhandle frit med andre klubber fra årsskiftet.

Især den svenske keeper lægger ikke skjul på, at han helst vil videre fra AaB.

- Når vi går på vinterpause, bliver jeg nødt til at kigge på, hvad der er af muligheder, for jeg vil selvfølgelig videre. Sådan er det.

- Så skal det lige være det rigtige hold, og alt omkring skal passe med familie, men lige nu tager jeg det, som det kommer, og så må vi som sagt se, hvad der sker, når vi går på vinterferie, siger den 28-årige AaB-målmand.

Thelander, som har været i AaB ad to omgange, vil ikke kommentere på, hvorvidt han ønsker at forlænge sin kontrakt eller ej.

Han siger dog, at han har ambitioner om at komme til en større klub end AaB på et tidspunkt.

- Jeg vil altid have ambitioner om at spille på højeste niveau muligt, men lige nu er jeg i AaB, og det fokuserer jeg på.

- Jeg kan ikke rigtig bruge til noget, at jeg har kontraktudløb til sommer. Det eneste, jeg kan bruge til noget lige nu og her, er at fokusere på, at jeg spiller i AaB, siger den 30-årige midtstopper.

Skulle de to forlade AaB efter kontraktudløb, tjener nordjyderne ikke noget på de to profiler. I sådan et tilfælde kan spilleren dog ikke have ondt af klubben, slår svenske Rinne fast.

- Jeg tænker i hvert fald ikke over, at jeg ikke kan give det tilbage. Fodbold er selvfølgelig en holdsport, men man må også tænke på det individuelle.

- Og jeg spiller for mig selv og selvfølgelig for min familie, så sådan er det, siger han.

Rinne, Thelander og AaB tabte mandag 0-1 i Aarhus og er med ti kampe tilbage af grundspillet nummer tre med 21 point. Syv point færre end FCM på førstepladsen.