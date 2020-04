Professorer sår tvivl om cyklingens grand tours i 2020

Verdens cykelfans kan glæde sig til et rent slaraffenland senere på året, når Tour de France efter sin udsættelse er sat til at blive afviklet fra 29. august til 20. september, hvorefter det er hensigten at afvikle VM, Giro d'Italia og Vuelta a Espana lige i rap.

Men de selvsamme cykelentusiaster skal ikke sætte forhåbningerne for højt op. Det er langt fra sikkert, at verden på grund af den globale coronakrise til den tid er klar til store cykelløb med tilskuere.

Det vurderer flere eksperter i virologi.

- En opskrift på katastrofe, lød det fra en førende ekspert, når det kommer til global folkesundhed, professor Devi Sridhar, da Tour de France-arrangøren, ASO, onsdag fremlagde de nye planer for afviklingen.

- Det er en smertefuld beslutning, men de har intet valg. Det kloge vil være at aflyse løbet i år, lød det i Cyclingnews fra Sridhar, der blandt andet har rådgivet den skotske regering i forbindelse med Covid 19-tiltag.

Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet, er helt på linje.

- Jeg bekymret over udmeldingen. Jeg synes, at det er hul i hovedet at overveje det på nuværende tidspunkt, siger Allan Randrup Thomsen.

Han mener ikke, at det er forsvarligt at samle så mange tilskuere, som der vanligvis tager plads langs vejene i Frankrig.

- Ingen logistik kan styre det, når så mange mennesker kommer eksternt fra eller internt i Frankrig. Det afhænger af smittestatus i landene, som tilskuerne kommer fra, men skulle de så sige, at de ikke vil modtage folk fra land A og B? Det vil være et logistisk mareridt.

- Det virker overoptimistisk at forestille sig allerede i august og har ingen gang på jorden. Når man tænker på, hvor relativt få skiturister, der skulle til for at sprede smitte i Danmark, vil det være et smittespredningsmareridt, hvis folk rejser rundt og blander sig til cykelløb i Europa, siger han.

Der er endnu ikke sat nye præcise datoer for Vueltaen og Giroen, men selv om de kommer til at ligge senere end Touren, er Allan Randrup Thomsen ikke optimist.

- Jeg forstår ikke, hvordan Spanien og Italien så kort efter de har haft alvorlige problemer, tør melde ud, at de regner med at kunne håndtere Vueltaen og Giroen. Det virker uigennemtænkt.

Han mener kun, at det vil være realistisk at gennemføre i første omgang Touren, hvis det bliver helt uden tilskuere.

- Det vil man godt kunne. Så skulle holdene ankomme mindst 14 dage før starten og gå i karantæne. De vil sådan set godt kunne træne, bare de undgår kontakt med lokalbefolkningen og får mad bragt til døren for at holde fysisk adskillelse.

- Man ville godt kunne tv-transmittere løbet, men tv-folk skulle også først være i karantæne, vurderer Allan Randrup Thomsen.

Han forventer i hvert fald, at ASO må tage de aktuelle planer op til revision.

Alle løb på højeste niveau - World Touren - er suspenderet frem til 1. august.